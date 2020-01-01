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القواسمي: شعبنا موحد لإسقاط صفقة "العار" وخطة الضم

الخميس 02 يوليو 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: شعبنا موحد لإسقاط صفقة "العار" وخطة الضم


رام الله /سما/

 أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن شعبنا اليوم موحد في خندق واحد لإسقاط مشاريع روابط القرى، التي تأتي تحت مسمى صفقة "العار"، وخطط الضم

ووجه القواسمي تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني وجالياتنا في كل أماكن تواجدهم في المنافي، والذين يخرجون في هذه الأيام في مظاهرات عارمة موحدين تحت العلم الفلسطيني رفضا للظلم والضم والإحتلال الإسرائيلي.

وقال شعبنا الفلسطيني العظيم البطل الذي خرج في القدس والأغوار وغزة وأمريكا وأوروبا ومخيمات اللجوء الصامدة وفي العالم أجمع، يؤكد مرة أخرى أنه شعب عصي على الكسر، ويرفض الذل ومتمسك بحقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية دون انتقاص، وأنه جاهز للإنتصار لمبادئه وأرضه وحريته.

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