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التربية: تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي

الخميس 02 يوليو 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي


رام الله /سما/

 أعلنت لجنة الامتحانات العامة، اليوم الخميس، تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي والذي كان مقرراً عقده يومي السبت والأحد القادمين في مدرسة العروب وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، إلى يومي الأربعاء والخميس 8-9/7/2020، بعد انتهاء فترة الإغلاق، التي أعلنها مجلس الوزراء.

وقالت الجنة في بيانها: "إن الامتحان العملي الخاص بالفروع المهنية الأخرى، وفرع التكنولوجيا في محافظة الخليل سيبقى في موعده المعلن سابقاً وذلك أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع القادم 4-6 /7/2020، وفق الترتيب الخاص بين مديريات التربية والتعليم في المحافظة ولجنة الطوارئ بها".

وتقدمت اللجنة بالتحية إلى جميع الطواقم العاملة في الامتحان والتي تواصل العمل على قدم وساق من أجل استكمال مراحل الامتحان وصولاً إلى إعلان النتائج.

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