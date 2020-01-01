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البرغوثي يحذر من خبث حكومة نتنياهو ويشيد بالتقدم نحو وحدة النضال ضد مخطط الضم

الخميس 02 يوليو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذر د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خبث حكومة نتنياهو، وأكد أن قرار الضم لم يلغى وأن حكومة الاحتلال وجيشها يواصلان الإستعدادات لتنفيذه مع محاولة امتصاص الغضب العالمي ضده عبر الحديث عن المفاوضات وأكذوبة تبادل الأراضي.

و قال إن واجبنا أن نشدد النضال ضد مخطط الضم، وضد صفقة القرن، وضد كل منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك مضاعفة الجهود لفرض العقوبات والمقاطعة عليها.

وأشاد البرغوثي بالوحدة الوطنية التي تجلت في مظاهرة قطاع غزة ضد الضم والتي جرت تحت علم واحد وهو العلم الفلسطيني، كما جرى في مظاهرات الضفة الغربية والداخل، ورحب بالمؤتمر الصحفي المشترك بين حركتي فتح وحماس، وقال إن كل هذه التطورات خطوات في الاتجاه الصحيح، ومن الواجب تتويجها بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تدير العمل الكفاحي والسياسي ضد الاحتلال، وصفقة القرن، ومخطط الضم، وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

#مصطفى البرغوثي #نتنياهو

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