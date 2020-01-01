الصحة : تسجيل 220 إصابة بالكورونا بالضفة منها 199 في محافظة الخليل

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.

وأوضحت وزيرة الصحة في بيان صحفي، ان من بين الاصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية.

ولفتت إلى أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وبينت ان عدد الحالات النشطة بلغ 2670، وحالات التعافي 634، والوفيات 11.