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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الخميس 02 يوليو 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين، اليوم الخميس، خلال اقتحامها عدة بلدات في محافظات جنين والخليل وطولكرم.

وذكر نادي الأسير ومصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر الجمل واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه رشدي بعد اقتحام منزليهما في حي المراح، كما اقتحمت عدة منازل في الحي واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: حذيفة الجمل، وحسام عرقاوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ناصر زيدان الجدع بعد اقتحام منزله في حي خروبة من مدينة جنين، وهو من بلدة برقين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة واعتقلت الشاب أوس ابراهيم علي جبارين، بعد ان داهمت منزل ذويه.

وفي الخليل، اعتقلت الفتيين مهند حسين النتشة (18 عاما) من مدينة الخليل، وعلاء محمد الطيطي (17 عاما) من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمود عبد الرحمن خلف (26 عاما)، من الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وخالد عدنان سلمان (24 عاما)، من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما سلمت الشاب رمضان جنازرة بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة.

#الاحتلال

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