رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها المواقف العربية والدولية المنددة بخطة الضم الاسرائيلية.

وركزت الصحف الثلاث على قرار الحكومة إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة لمدة 5 ايام، وتسجيل 330 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

الرئيس يبارك الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية بين فتح وحماس

إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة وتسجيل 330 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مواجهات في البيرة واخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات جنوب مدينة بيت لحم

مسيرات في رام الله وبيت لحم وغزة والداخل و80 مدينة عالمية رفضا للضم

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يشيد بالجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية بين فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير لإفشال مشروع الضم

اغلاق جميع المحافظات لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح الغد

وفاة مسن من تفوح وتسجيل 330 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

تظاهرات في الوطن والشتات تنديدا بمخطط الضم الاستعماري

تواصل المواقف العربية والدولية ضد المخطط الاسرائيلي

العاهل الأردني: الضم يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

رئيس الوزراء البريطاني في مقال بصحيفة اسرائيلية: الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس ويصعد من حملات الاعتقال مع تصاعد انتشار الوباء

علماء يحذرون: سلالة من كورونا تغيرت لتصبح معدية أكثر من 10 أضعاف

* "الأيام":