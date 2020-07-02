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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 02 يوليو 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها المواقف العربية والدولية المنددة بخطة الضم الاسرائيلية.

وركزت الصحف الثلاث على قرار الحكومة إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة لمدة 5 ايام، وتسجيل 330 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

  • الرئيس يبارك الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية بين فتح وحماس

  • إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة وتسجيل 330 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • مواجهات في البيرة واخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات جنوب مدينة بيت لحم

  • مسيرات في رام الله وبيت لحم وغزة والداخل و80 مدينة عالمية رفضا للضم

* "الحياة الجديدة":

  • الرئيس يشيد بالجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية بين فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير لإفشال مشروع الضم

  • اغلاق جميع المحافظات لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح الغد

  • وفاة مسن من تفوح وتسجيل 330 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

  • تظاهرات في الوطن والشتات تنديدا بمخطط الضم الاستعماري

  • تواصل المواقف العربية والدولية ضد المخطط الاسرائيلي

  •  العاهل الأردني: الضم يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

  • رئيس الوزراء البريطاني في مقال بصحيفة اسرائيلية: الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي

  • الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس ويصعد من حملات الاعتقال مع تصاعد انتشار الوباء

  • علماء يحذرون: سلالة من كورونا تغيرت لتصبح معدية أكثر من 10 أضعاف

* "الأيام":

  • الرئيس يبارك الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية.. مؤتمر صحفي اليوم للقياديين الرجوب والعاروري

  • إغلاق جميع المحافظات لخمسة أيام قابلة للتمديد مع تواصل ارتفاع أرقام الوباء: وفاة و387 إصابة

  • وفاة و75 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

  • إخطار بمصادرة مئات الدونمات بمحافظة بيت لحم وهدم في جبل المكبر والعيسوية واعتقال 11 مقدسيا

  • جونسون: الضم يتناقض مع مصالح اسرائيل ولندن لن تعترف بأي تغيير أحادي الجانب

  • العفو الدولية: خطة الضم غير قانونية وتعزز قانون الغاب

  • البرلمان الألماني يصوت على مشروع قرار يؤكد التمسك بحل الدولتين

  • الاف اليونانيين يتظاهرون تنديدا بخطة الضم ومنظمات بريطانية تحذر وتناشد حكومتها للتدخل

  • قياديات دوليات ضد الضم: يجب ألا يمر دون رد

#الصحف الفلسطينية

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