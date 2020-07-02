الاحتلال يعتقل 3 شبان ويعتدي بالضرب على رابع في جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان واعتدت بالضرب على رابع، في محافظة جنين.

وذكر نادي الأسير ومصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر الجمل واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه رشدي بعد اقتحام منزليهما في حي المراح، ما اقتحمت عدة منازل في الحي واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: حذيفة الجمل، وحسام عرقاوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ناصر زيدان الجدع بعد اقتحام منزله في حي خروبة من مدينة جنين، وهو من بلدة برقين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة واعتقلت الشاب أوس ابراهيم علي جبارين، بعد ان داهمت منزل ذويه.