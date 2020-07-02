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تقديرات : انتخابات إسرائيلية جديدة خلال أسابيع

الخميس 02 يوليو 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات : انتخابات إسرائيلية جديدة خلال أسابيع


القدس المحتلة / سما /

 قدرت مصادر سياسية إسرائيلية، أن يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن المصادر تتوقع أن يتم تفكيك الحكومة في ظل استمرار الخلافات بين حزبي الليكود وأزرق- أبيض بشأن العديد من الملفات منها "الضم" والموازنة العامة، وملف الكورونا، وغيرها.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين من الليكود، الليلة الماضية للقناة 20 العبرية، إنه لا يستبعد التوجه لانتخابات جديدة في حال فشلت عملية تطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة بسبب حزب أزرق - أبيض.

وتوقع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، منذ أيام أن أي حدث سياسي كبير يمكن أن يتسبب في تفكيك الحكومة، والذهاب لانتخابات جديدة.

وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلي إلى أن حزب غانتس سيحصد فقط 9 مقاعد من أصل 33 حصدها في الانتخابات الأخيرة، فيما ستكون الأغلبية لحزب الليكود بـ 38 مقعدًا.

#اسرائيل #لبنان

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