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الإنجيليون في رسالة "تهديدية" لـ ترامب: الانسحاب من الضم سيضر بفرصة نجاحك في الانتخابات

الخميس 02 يوليو 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإنجيليون في رسالة "تهديدية" لـ ترامب: الانسحاب من الضم سيضر بفرصة نجاحك في الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

 وجّه الإنجيليون رسالة يمكن وصفها بـ "التهديدية" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال قرر الانسحاب والتراجع عن دعم خطة "الضم" الإسرائيلية، لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وقال مايك إيفانز أحد الشخصيات البارزة في "العالم الإنجيلي" لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه لا يمكن لترامب أن يفوز في الانتخابات بدون دعمنا، ونحن ندعم مائة بالمائة تطبيق السيادة.

ووفقًا للموقع، فإن الإنجيليون يصعّدون من ضغوطهم على ترامب للمضي قدمًا في هذا المخطط، ويحذرونه من أن الانسحاب سيضر بفرصة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال إيفانز "إن قدرة ترامب على الفوز بالانتخابات ستحدد من خلال تصويتنا، دعمنا أمر حاسم ولا يمكنه الفوز بدوننا".

وأضاف "نحن ندعم فرض السيادة، لأننا نعتقد أن الله قرر تطبيق السيادة منذ آلاف السنين، وأخبر الأنبياء اليهود بذلك".

واعتبر أن أي مستشار لترامب ينصحه بسحب دعمه لتطبيق السيادة، فإن ذلك سيضر به، مضيفًا "الله بارك في إسرائيل، وأي مستشار يحثه على سحب دعمه للسيادة سيخرجه من البيت الأبيض".

#ترامب #اسرائيل #مخططات الضم #الانجيليون

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