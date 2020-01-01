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صحيفة: لبنان إلى الانهيار وإسرائيل تحاول جره إلى حرب

الخميس 02 يوليو 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: لبنان إلى الانهيار وإسرائيل تحاول جره إلى حرب


وكالات

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، عن الوضع المحتمل الذي ينتظر لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية معلومات دبلوماسية من مصادر خاصة قولها أن "لبنان سيدخل مرحلة صعبة ومعقدة جدا على كل المستويات".

وكشفت المصادر الدبلوماسية أن "الاشارات الدولية المتتالية، والأمريكية على وجه التحديد، تلقي ظلالا سوداء على الوضع اللبناني وتنذر بأن حِدة الانهيار ستتسارَع في لبنان، لكن المقلق في موازاتها هو الدخول الاسرائيل​ي على خط الازمة في لبنان".

وأضاف المرجع: "يجب ان نتمعن جيدا في القرار الاسرائيلي ب​التنقيب​ في محاذاة البلوك رقم 9، فلماذا اتخذت اسرائيل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، فهل هي تحاول جر لبنان إلى مفاوضات الترسيم من جديد أم إلى الحرب؟".

وتابع المرجع: "الأسباب الداخلية المفاقمة للأزمة أكبر من أن تحصى، لكن لا يجب أبداً إغفال العامل الخارجي. فالامريكيون من خلال تكثيف حضورهم على خط الأزمة في الآونة الاخيرة، إنما هم يعكسون استعجالاً لبلوغ نتائج تحشر "​حزب الله​"، وهم ماضون في تأليب ​البيئة اللبنانية​ بشكل عام لعزل الحزب واعتباره المسؤول الاوحد عن تفاقم الازمة، والعامل المعطّل لوصول أيّ ​مساعدات​ خارجية للبنان".

#اسرائيل #لبنان #حرب

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