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حالة الطرق بغزة صباح اليوم الخميس

الخميس 02 يوليو 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قالت شرطة المرور بغزة في بيان لها صباح اليوم الخميس أن البلاد تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تنشط في ساعات المساء خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطيء البحر.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، منوهة عن وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.

ودعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وبينت أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة 4 حوادث حوادث سير نتج عنها 3 اصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

#حالة الطرق

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