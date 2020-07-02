  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

الخميس 02 يوليو 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

 أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

أسعار الدجاج:

1ك = 8.5 – 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8  شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

#الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

"جيروزاليم بوست" تكشف: الأسباب التي منعت إسرائيل من تنفيذ خطة الضم في موعدها

وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

الأخبار الرئيسية

مشعل يطرح برنامجا لمواجهة الضم.. "اشتباك مباشر"

صحيفة: لبنان إلى الانهيار وإسرائيل تحاول جره إلى حرب

اولمرت

اولمرت: مخطط الضم "خطأ فاذح".. وعدم اقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا محدقا على اسرائيل..!

860x484 - 2020-07-02T001023.306

العالول: خطة عمل مشتركة سيعلن عنها غدا بالمشاركة مع حركة حماس

تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في الخليل ورام الله يرفع حصيلة اليوم إلى 330