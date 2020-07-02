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اعتقالات في الضفة

الخميس 02 يوليو 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة

وأفادت مصادر محلية باعتقال الأسير السابق محمد الجمل والاعتداء على شقيقه رشدي الجمل، واعتقال الأسير السابق ناصر الجدع من حي خروبة في جنين.

وفي محافظة طولكرم جرى اعتقال الشاب محمود عبد الرحمن خلف بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي، والشاب خالد عدنان سلمان من بلدة رامين.

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغا للشاب رمضان جنازرة من مدينة بيت لحم، لمراجعة مخابراتها بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.

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