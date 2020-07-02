قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بلاغا لشاب من مدينة بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال سلمت الشاب رمضان جنازرة بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.

كما ذكر نادي الاسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود عبد الرحمن خلف (26 عاما)، من الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وخالد عدنان سلمان (24 عاما)، من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الشابين ناصر الجدع، والمحرر محمد الجمل من مدينة جنين.