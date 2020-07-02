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قيادي فلسطيني :حل السلطة الفلسطينية لن يكون مجديا كرد على الضم

الخميس 02 يوليو 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني :حل السلطة الفلسطينية لن يكون مجديا كرد على الضم


رام الله / سما /

قال القيادي الفلسطيني ومستشار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات د.نبيل عمرو ان الفلسطينيين يدركون ان "قرار الضم اتخذ في اسرائيل، لكن الخلاف هو كيفية خلق المناخ لان يمر بسلاسة"، لكن من جهة اخرى أكد ان حل السلطة الفلسطينية ليس مجديا كرد على الضم. 

وفي تعليقة حول قرار الضم قال د. نبيل عمرو خلال مداخلة مع i24news: "نحن كفلسطينيين نتفق ان قرار الضم هو قرار اتخذ في اسرائيل والخلاف هو كيفية خلق المناخ لكيفية لان يمر بسلاسة وبسهولة ، نحن كفلسطينيين اخذنا موقفنا النهائي والجذري من خلال رفضنا الضم في سياق رفضنا اصلا للاحتلال ونأمل ان يكون هناك جهد دولي يعدل الموازين ويطرح صيغة يقبلها الفلسطينيون لمفاوضات تنهي الاحتلال 

ونفي د. نبيل عمرو امكانية حل السلطة الفلسطينية في اطار الجهود الفلسطينية لمقاومة مشروع الضم وقال :"لا يوجد تفكير جدي بحل السلطة الفلسطينية كرد على الضم ، هذا الامر اقرب الى الخيال، فلا يمكن ان يقبل العالم ان لا يكون للفلسطينييين اطار يقدم لهم الجزء الاساسي من ادارة شؤون حياتهم ، لكن السلطة من وجهة نظري تحتاج الى اصلاح وتقوية ودعم، وفصل جدي بينها وبين منظمة التحرير".  

وشدد القيادي الفلسطيني:"نحن نريد دولة فلسطينية مستقلة ، نحن نريد علاقة تعايش مع اسرائيل ندا الى ند ، نحن نريد اقتصاد مستقل ونعمل من اجل ذلك".  

#حل السلطة #مخططات الضم #نبيل عمرو

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