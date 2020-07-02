الإعلان عن إصابة أحد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم بفيروس كورونا

بيت لحم / سما /

أعلنت النيابة العامة، منتصف هذه الليلة، عن إصابة أحد وكلاء النيابة العامة ويعمل لدى نيابة بيت لحم، بفايروس كورونا.

وقالت النيابة في بيان لها، "التزاما بالمسؤولية والشفافية، نود التوضيح أمام الجمهور الكريم أن وكيل النيابة يعمل لدى نيابة بيت لحم، وهو من سكان مدينة دورا، وكان على راس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020 وعليه نرجو كل من راجع نيابة بيت لحم قبل هذا التاريخ مراجعة الطب الوقائي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة".

وأوضحت النيابة "أنها في هذه الأثناء، تجري مشاورات مع وزارة الصحة لتقييم الموقف، وعليه وانسجاما مع القرار السابق تبقى نيابة بيت لحم مغلقة لحين صدور توصية من وزارة الصحة بالخصوص، وسيتم إعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقا".