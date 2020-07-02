الرئيس يبارك الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية بين فتح وحماس

رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.

وحيا الرئيس، كل من شارك من أبناء شعبنا العظيم وقواه السياسية كافة في الفعاليات الشعبية ضد الضم.

وبارك الرئيس الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية وتنسيق فعاليات المقاومة الشعبية في الوطن والشتات ما بين حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وباقي القوى السياسية تحت علم فلسطين، لإفشال مشروع الضم وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.