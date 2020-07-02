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الجيش والشاباك كانوا على اطلاع بخرائط الضم منذ البداية

الخميس 02 يوليو 2020 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش والشاباك كانوا على اطلاع بخرائط الضم منذ البداية


القدس المحتلة / سما /

 على الرغم من التقارير التي تفيد بعدم عرض خرائط الضم على الجيش إلاسرائيلي ، اتضح أن رئيس الأركان افيف كوخافي ورئيس جهاز الشاباك تلقوا تحديثات منتظمة حول هذه الخطوة.

وتضيف صحيفة اسرائيل اليوم انه وقبل نحو شهرين ، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لفرض السيادة ، وتم تسجيل خطوة أخرى قبل أسبوعين ، عندما أمر نتنياهو وزير الجيش بيني غانتس بعرض الخرائط المحدثة على الجيش حيث شارك في المناقشات أيضا رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف ارجمان.


واعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان خاص بمناسبة 1 تموز/يوليو، وهو اليوم الذي حدد لان يكون موعدا ممكنا لفرض السيادة الاسرائيلية في الضفة الغربية ان :"بموضوع السيادة- رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستمر في النقاشات مع الامريكيين وفي المقابل اجرى اليوم نقاشا مع رئيس مجلس الامن القومي والقيادة الامنية ، وذلك في اطار سلسلة من النقاشات اجريت حول الموضوع. وفي الايام المقبلة ستجري نقاشات اضافية".

#نتنياهو #الجيش الإسرائيلي #مخططات الضم #اسرائيل #الشاباك

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