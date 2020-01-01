  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن الأسير محمد أبو بكر من يعبد

الأربعاء 01 يوليو 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الأسير محمد أبو بكر من يعبد


جنين / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن الأسير محمد عبد الكريم أبو بكر (27 عاماً) من يعبد في محافظة جنين، وذلك بعد اعتقال 4 سنوات ونصف.

وتوجه أبو بكر الذي أُطلق سراحه من سجن "جلبوع "، وبعد استقباله على معبر "الجلمة"، للمركز الكوري في جنين لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يمارس سياسة الاهمال بحق الأسرى رغم ما يشكله فيروس كورونا من مخاطر، ويرفض تزويدهم بالمعقمات وأساليب الوقاية.

وفي حديثه للصحافيين، دعا أبو بكر كافة القوى والفعاليات لتعزيز الحراك الشعبي والضغط من أجل الإفراج عن الاسرى ووقف هجمات الاحتلال المتصاعدة والتي تفاقم معاناتهم وظروفهه الاعتقالية.

ودعا إلى حملة وطنية لفضح سياسة الاهمال الطبي التي تعرض حياة الاسرى المرضى للخطر من خلال رفض ادارة السجون علاجهم، مؤكداً "دعم والتفاف الأسرى حول الرئيس محمود عباس والقيادة في موقفهم الوطني الصلب برفض صفقة القرن وكافة المؤامرات، وفي مقدمتها خطة الضم، موجهين الدعوة لشعبنا لرص الصفوف لمواجهتها والتصدي لها".

#سلطات الاحتلال #اسير

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

MEE : إسرائيل لن تتوقف عن الضم حتى تدفع ثمنا باهظا

فرانس برس: هل ستعلن إسرائيل بدء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؟

الأخبار الرئيسية

تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في الخليل ورام الله يرفع حصيلة اليوم إلى 330

ضم

وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

ملحم: إغلاق كافة محافظات الوطن مدة 5 أيام اعتبارا من صباح بعد غد الجمعة

"جيروزاليم بوست" تكشف: الأسباب التي منعت إسرائيل من تنفيذ خطة الضم في موعدها