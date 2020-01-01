الإفراج عن الأسير محمد أبو بكر من يعبد

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن الأسير محمد عبد الكريم أبو بكر (27 عاماً) من يعبد في محافظة جنين، وذلك بعد اعتقال 4 سنوات ونصف.

وتوجه أبو بكر الذي أُطلق سراحه من سجن "جلبوع "، وبعد استقباله على معبر "الجلمة"، للمركز الكوري في جنين لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يمارس سياسة الاهمال بحق الأسرى رغم ما يشكله فيروس كورونا من مخاطر، ويرفض تزويدهم بالمعقمات وأساليب الوقاية.

وفي حديثه للصحافيين، دعا أبو بكر كافة القوى والفعاليات لتعزيز الحراك الشعبي والضغط من أجل الإفراج عن الاسرى ووقف هجمات الاحتلال المتصاعدة والتي تفاقم معاناتهم وظروفهه الاعتقالية.

ودعا إلى حملة وطنية لفضح سياسة الاهمال الطبي التي تعرض حياة الاسرى المرضى للخطر من خلال رفض ادارة السجون علاجهم، مؤكداً "دعم والتفاف الأسرى حول الرئيس محمود عباس والقيادة في موقفهم الوطني الصلب برفض صفقة القرن وكافة المؤامرات، وفي مقدمتها خطة الضم، موجهين الدعوة لشعبنا لرص الصفوف لمواجهتها والتصدي لها".