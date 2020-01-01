  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

20 برلمانياً من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقا يدعمون "الضم"

الأربعاء 01 يوليو 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 برلمانياً من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقا يدعمون "الضم"


القدس المحتلة / سما /

 وقع 20 نائباً برلمانياً من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، على خطاب دعم لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية، فإن النواب الذين وقعوا على رسالة الدعم جميعهم من قادة حزب "حلفاء إسرائيل" في بلدانهم.

ودعا أولئك النواب في رسالتهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى طرح مشروع الضم أمام الكنيست للتصويت عليه، معبرين عن دعمهم الكامل لإسرائيل في "حقها" بتطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من "وطن التوراة والأجداد للأمة اليهودية منذ قرون". وفق نص رسالتهم.

وأعرب أولئك النواب عن اعتقادهم بأن الضم لن يؤثر سلبًا على الفلسطينيين، بل سيعزز السلام في المنطقة، وفق ادعائهم.

وشمل الموقعون نواباً من إيطاليا وهولندا ورومانيا وفنلندا وسلوفاكيا وويلز، وزامبيا وملاوي وغانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومدغشقر وكينيا، والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وغواتيمالا.

#مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

MEE : إسرائيل لن تتوقف عن الضم حتى تدفع ثمنا باهظا

فرانس برس: هل ستعلن إسرائيل بدء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؟

الأخبار الرئيسية

تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في الخليل ورام الله يرفع حصيلة اليوم إلى 330

ضم

وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

ملحم: إغلاق كافة محافظات الوطن مدة 5 أيام اعتبارا من صباح بعد غد الجمعة

"جيروزاليم بوست" تكشف: الأسباب التي منعت إسرائيل من تنفيذ خطة الضم في موعدها