20 برلمانياً من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقا يدعمون "الضم"

القدس المحتلة / سما /

وقع 20 نائباً برلمانياً من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، على خطاب دعم لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية، فإن النواب الذين وقعوا على رسالة الدعم جميعهم من قادة حزب "حلفاء إسرائيل" في بلدانهم.

ودعا أولئك النواب في رسالتهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى طرح مشروع الضم أمام الكنيست للتصويت عليه، معبرين عن دعمهم الكامل لإسرائيل في "حقها" بتطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من "وطن التوراة والأجداد للأمة اليهودية منذ قرون". وفق نص رسالتهم.

وأعرب أولئك النواب عن اعتقادهم بأن الضم لن يؤثر سلبًا على الفلسطينيين، بل سيعزز السلام في المنطقة، وفق ادعائهم.

وشمل الموقعون نواباً من إيطاليا وهولندا ورومانيا وفنلندا وسلوفاكيا وويلز، وزامبيا وملاوي وغانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومدغشقر وكينيا، والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وغواتيمالا.