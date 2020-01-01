فتح تحقيق في حذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيقاً سرياً في اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر، وحذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة، فإنه تم حذف مجلد يحتوي وثائق داخلية وسرية تتعلق بملفات نتنياهو، التي حذفها مجهولون.

وتبيّن من تحقيقات أولية أن بعض المسؤولين في مكتب المدعي العام لم يكن لديهم إذنٌ بالدخول للمواد المحذوفة، ولكن من غير الوضح من وافق على قرار منحهم الدخول لتلك المواد.

وأشارت إلى أنه تم استرداد المواد المحذوفة، ولم يتم الوصول حتى الآن إلى الشخص المسؤول عن الحادثة.

ورفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي التعليق على القضية.