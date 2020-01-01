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إعادة فتح مركز نعيم خضر للحجر في جنين

الأربعاء 01 يوليو 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح مركز نعيم خضر للحجر في جنين


جنين / سما /

تسلمت مديرية صحة محافظة جنين، اليوم، مركز نعيم خضر في الزبابدة كمركز حجر للمصابين بكورونا في محافظة جنين، وأعادت افتتاحه بحضور مدير صحة محافظة جنين الدكتور وسام صبيحات ومدير مركز تدريب الزبابدة في الاغاثة الزراعية الدكتور سامر الأحمد ورئيس بلدية الزبابدة السيد مروان دعيبس.

وأشار صبيحات إلى أن النزل الموجودة في المركز سيتم استخدامها للحجر، وسيباشر العمل به ابتداء من يوم غد الخميس، بعد تجهيزه بالطواقم والمستلزمات الطبية من قبل المديرية، مقدماً شكره للإغاثة الزراعية على سرعة الاستجابة لإعادة فتح المركز كمركز حجر صحي في المحافظة.

بدوره، أكد الأحمد أنه سيستمر العمل في مركز التدريب بعد اتخاذ سبل وإجراءات الوقاية والبروتوكولات المعمول بها من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن النزل منفصل عن مركز التدريب، ومكون من طابقين بسعة 70 نزيلاً، ومجهز بخدمة فندقية عالية.

#صجة جنين #فيروس كورونا #حجر صحي

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