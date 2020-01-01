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أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

الأربعاء 01 يوليو 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة


سما / وكالات/

عقب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، على ما جرى الحديث عنه مؤخراً بشأن تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "هذه حكومة الصراحة والشفافية والحريات ونحن نتحدث بصراحة، ولا ندعي أن كل الإجراءات التي تتخذها الوزارات معقمة وبعضها بحاجة لمراجعات وقد أجرينا العديد من المراجعات لبعض المراجعات".

وأضاف المعيار ومسطرة القياس أن تتم وفق الإجراءات التي تضمنها الأنظمة والقوانين في اتخاذ مثل هذه التعينات، ورئيس الوزراء يجري مراجعة وتدقيق لكل ما يمكن أن يجري بكافة الوزارات لتصويبه والتأ:يد على الحرية والشفافية والمسائلة الحكومية". 


 

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #تعيينات #أقارب الوزراء

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