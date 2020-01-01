فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول "كورونا" في إسرائيل

رام الله / سما /

نجحت الدبلوماسية الفلسطينية بجهود الرئاسة، ووزارة الخارجية والمغتربين، بإفشال عقد مؤتمر دولي لمنظمة "السيكا" في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر كان سيعقد في الخامس عشر من تموز/يوليو الجاري، في مدينة تل أبيب، بحضور 27 دولة أعضاء في "السيكا"، ويتناول الصحة العامة ومقاومة فيروس "كورونا" المستجد.

ولفتت إلى أن الأمانة العامة للسيكا في كازاخستان اتخذت اليوم قرارا بإلغاء عقده في إسرائيل، نتيجة للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية من أجل الغاء المؤتمر.