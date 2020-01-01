40 سيدة سياسية حول العالم يدعون لرفض خطة الضم الإسرائيلية

رام الله / سما /

دعت 40 سيدة سياسية من أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، إلى معارضة الخطة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرن أنها يجب ألا تمر من دون ردّ.

وحذّرت السيدات الموقّعات على النداء من خطة الضم، مؤكدات أنها "ستدمّر نصف قرن من الجهود من أجل السلام في المنطقة وستكون لها عواقب وخيمة."

ومن بين الموقّعات الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري، ورئيسة فنلندا السابقة تارجا هالونين، ورئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتانباييفا، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان سابقا ماري روبنسون، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، والمحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، والوزيرة السابقة في جنوب إفريقيا باربرا هوغان.

وكتبت الموقعات في النداء "الضم لا يمكن أن يمر دون رد، وهناك حاجة إلى التزام دولي حازم أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإجراءات الأحادية غير القانونية وتحقيق سلام عادل ودائم."