"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للمشاركة في مبادرة "اليونسكو" للباحثين الشباب

رام الله / سما /

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، الشباب الفلسطيني للمشاركة في مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" للمبادرات البحثية في استكشاف تأثير فيروس كوفيد 19.

وتأتي هذه المبادرة ضمن ترأس "اليونسكو" وكرسي "اليونسكو" في جامعة (Ireland Galway) الوطنية، وجامعة "بن"، لخلق مجمع بحثي يتكون من فئة الشباب، لتنفيذ أبحاث حول تأثير فيروس كورونا على الشباب من خلال التدريب والتعليم والتنسيق، وما يمكن التوصل إليه لمعالجة هذا الفيروس.

وأوضحت اللجنة بأن المبادرة تحتوي على خمسة مواضيع تم اختيارها لتعريف الإطار العام للأبحاث، وهي رفاهية الإنسان، والتعليم، واستخدام التكنولوجيا، وحقوق الإنسان وعمل الشباب، ومن خلال استمارة دولية، تم العمل على القضايا الرئيسية التي تهم الشباب والتي ستكون محور أبحاثهم.

وأشارت اللجنة إلى أن "يونسكو" والجهات الشريكة في المبادرة ستقدم الدعم المستمر لمساعدة المشاركين لاجتياز كل مرحلة من مراحل البحث، ابتداء من التصميم إلى نشر النتائج، بما في ذلك كيفية معالجة العقبات والمشاكل الطارئة، علما أنه لا يوجد رسوم للاشتراك في المبادرة، وكل المشاركات تطوعية وغير مدفوعة الأجر، ولا حاجة لوجود خبرة في الأبحاث حيث سيتم تزويد الشباب بالتدريب اللازم للقيام بالبحث، وسيحصلون على شهادات، ويكونون جزءاً من نشر البحث. علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 12 تموز الجاري، من خلال الرابط التالي:

https://en.unesco.org/news/youth-researchers-exploring-impact-covid-19