طالبة فلسطينية تحتل المركز الأول في شهادة الثانوية العامة بالدنمارك

رام الله / سما /

حصلت الطالبة ياسمين اليوسف (19 عاما)، فلسطينية الأصل دنماركية الجنسية، على المرتبة الأولى في شهادة الثانوية العامة بالدنمارك، بمعدل 12,7.

وبهذه النتيجة، تكون الطلبة اليوسف قد تخطت المعدل الطبيعي، بحصولها على أعلى معدل وتفوق بامتياز يمكن الحصول عليه.

وتعود أصول الطالبة اليوسف إلى مخيم عين الحلوة للاجئين، وتسكن في نيكوبينغ فالستر في الدنمارك.

وهنأت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الطالبة اليوسف وذويها بالتهنئة على هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى إنجازات أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده على مختلف المجالات والصعد، رغم معاناته تحت الاحتلال والحصار واللجوء.