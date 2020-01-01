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قلقيلية: تشديد الإجراءات الأمنية على قرية النبي إلياس وإطلاق النار على شاب

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: تشديد الإجراءات الأمنية على قرية النبي إلياس وإطلاق النار على شاب


قلقيلية / سما /

شددت سلطات الاحتلال من الإجراءات الأمنية في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وتكثيف تواجد الدوريات الأمنية في محيطها.

وأفادت مصادر محلية، أنه " تم إطلاق النار على الشاب في محاول لاعتقاله، إلا أنه لاذ بالفرار من المكان وتجمهر العديد من المواطنين في المكان بعد إطلاق النار عل الشاب المراد اعتقاله".

يشار إلى أن قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية تتعرض لإجراءات أمنية مشددة منذ يوم أمس الثلاثاء، بعد زعم الاحتلال قيام شاب بضرب مستوطن والاستيلاء على مركبته قرب حاجز "الياهو 109" القريب من القرية جنوب قلقيلية.

#قوات الاحتلال #قلقيلية

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