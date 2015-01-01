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تقليص مدة الخدمة الإلزامية لجنود الجيش الإسرائيلي

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقليص مدة الخدمة الإلزامية لجنود الجيش الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قلّص مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور، لتصبح 30 شهرًا فقط، في حين ستبقى مدة خدمة المجندات النساء كما هي 24 شهرًا.
 
وأكدت القناة، أن قانون تقليص الخدمة الإلزامية للذكور دخل حيز التنفيذ ابتداءًا من اليوم الأربعاء، حيث أن كل جندي في الجيش سيخدم لمدة 30 شهرًا فقط (عامان ونصف).
 
وأشارت إلى أن الخدمة الإلزامية للذكور تقلصت بشكل جوهري بعد أن خُفضت من 3 سنوات إلى 32 شهرًا عام 2015، حيث أصبحت 30 شهرًا (عامان ونصف)، الأمر الذي يقلص الفجوة بين مدة خدمة الإناث والذكور، فالإناث يخدمن 24 شهرًا (عامان).
 
وأشارت إلى أن الجيش حذر المجندين في مكاتب التجنيد، بأنه في حال تم تعديل القانون فإن ذلك سيسري عليهم أيضًا.
 
وأوضحت القناة أن قانون تقليص الخدمة الإلزامية ينطبق أيضًا على النساء اللاتي يتطوعن للتجنيد في وظائف خاصة بالرجال، لأن مدة تجنيدهم ستصبح مثل مدة تجنيد الرجال.

#الجيش الإسرائيلي #الخدمة الإلزامية

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