غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

رام الله / سما /

من المقرر، أن يعقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة غداً الخميس مؤتمراً لعدد من الصحفيين للإعلان عن نسب صرف رواتب موظفي القطاع العام.

ومن المتوقع، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة الجديدة"، أن يعلن خلال المؤتمر طبيعة هذه النسب وموعد صرفها.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع "إسرائيل"، ما زاد من تردي الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس "كورونا".

وشهدت إيرادات السلطة، تراجعاً حاداً في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع "إسرائيل" بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضاً للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة "كورونا".