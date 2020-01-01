  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة


رام الله / سما /

من المقرر، أن يعقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة غداً الخميس مؤتمراً لعدد من الصحفيين للإعلان عن نسب صرف رواتب موظفي القطاع العام.

ومن المتوقع، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة الجديدة"، أن يعلن خلال المؤتمر طبيعة هذه النسب وموعد صرفها.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع "إسرائيل"، ما زاد من تردي الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس "كورونا".

وشهدت إيرادات السلطة، تراجعاً حاداً في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع "إسرائيل" بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضاً للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة "كورونا".

#وزارة المالية #شكري بشارة #رواتب الموظفين #موظفي السلطة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

MEE : إسرائيل لن تتوقف عن الضم حتى تدفع ثمنا باهظا

تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

"جيروزاليم بوست" تكشف: الأسباب التي منعت إسرائيل من تنفيذ خطة الضم في موعدها

فرانس برس: هل ستعلن إسرائيل بدء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؟

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة ايام ومنع سكانها الذهاب للمحافظات الشمالية

1

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة