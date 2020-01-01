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محافظ بيت لحم يغلق بلدات الخضر والدوحة وبتير ومخيم الدهيشة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يغلق بلدات الخضر والدوحة وبتير ومخيم الدهيشة بسبب فيروس كورونا


بيت لحم / سما /

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الأربعاء، إغلاق بلدات الخضر، والدوحة، وبتير، ومخيم الدهيشة، بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وأشار حميد، إلى أن الإغلاق يشمل أيضا أحياء في مدن بيت ساحور، وبيت جالا، وبيت لحم ومخيمي العزة وعايدة، لافتا إلى أن 17 موقعا مغلقة في المحافظة سواء بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف أن الإغلاق يعني منع الدخول والخروج، وإقامة المناسبات الاجتماعية، وإغلاق المساجد لمدة أسبوع كامل، مع السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها لكن في ظل إجراءات مشددة.

وشدد حميد على أن القانون سيأخذ مجراه دون تهاون مع كل مخالف، وأن عقوبات ستطبق على كل المخالفين.

#محافظ بيت لحم #فيروس كورونا

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