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مسيرة احتجاجية ضد خطة الضم الإسرائيلية في هلسنكي

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة احتجاجية ضد خطة الضم الإسرائيلية في هلسنكي


هلسنكي /سما/

شهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي مسيرة احتجاجية ضد خطط إسرائيل ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

ونظمت المسيرة من قبل منظمات الشباب لأحزاب الائتلاف في الحكومة الفنلندية (الشباب الأخضر، والشباب اليسار، والشباب الاجتماعي الديمقراطي، والشباب السويدي، ومركز الشباب)، بالتعاون مع "اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل"، ونشطاء آخرين.

وشارك في المسيرة، ممثلون عن الأحزاب السياسية والشخصيات المدنية والإعلام، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الأخرى وفنلنديين.

ودعا المشاركون، فنلندا والمجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل، وفرض عقوبات دولية عليها كرد حازم على خطط الضم.

#مخططات الضم

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