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اتصال هاتفي بين اسماعيل هنية ورئيس مجلس الشورى الإيراني.. اليك تفاصيله

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين اسماعيل هنية ورئيس مجلس الشورى الإيراني.. اليك تفاصيله


غزة / سما /

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، مؤكدًا رفض الجمهورية الإسلامية في إيران لصفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية.

وشدّد قاليباف على استعداد الجمهورية الإسلامية في إيران للعمل في المحافل الدولية والإقليمية في سبيل دعم صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه، وتعزيز صموده في أماكن تواجده كافة من أجل مواجهة خطة الضم والعمل على إفشالها.

وعبّر عن فخره واعتزازه بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني الذي حقق من خلالها وما زال يحقق الانتصارات على الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه أكد رئيس الحركة إسماعيل هنية وحدة الشعب الفلسطيني في رفض الخطة، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في الصمود والمقاومة من أجل إفشال الخطة، معبرًا عن شكره للجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للفلسطينيين.

#اسماعيل هنية #حماس #ايران #صفقة القرن #مخططات الضم

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