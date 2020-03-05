"الداخلية" تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، نظرا للظروف العامة التي تمر بها المحافظات.

وقال مدير عام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية عبد الناصر الصيرفي، في بيان صحفي، "إنه نظرا للظروف العامة التي تمر بها المحافظات، وحفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بقواعد الصحة العامة الصادرة عن وزارة الصحة، تم مخاطبة البنوك العاملة في فلسطين، عبر سلطة النقد بما يلي: تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفروع الجمعيات الأجنبية والأندية الرياضية التي انتهت مدة مجلس إدارتها من 5/3/2020 حتى 5/8/2020".