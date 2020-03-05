  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الداخلية" تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الأربعاء 01 يوليو 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية" تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، نظرا للظروف العامة التي تمر بها المحافظات.

وقال مدير عام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية عبد الناصر الصيرفي، في بيان صحفي، "إنه نظرا للظروف العامة التي تمر بها المحافظات، وحفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بقواعد الصحة العامة الصادرة عن وزارة الصحة، تم مخاطبة البنوك العاملة في فلسطين، عبر سلطة النقد بما يلي: تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفروع الجمعيات الأجنبية والأندية الرياضية التي انتهت مدة مجلس إدارتها من 5/3/2020 حتى 5/8/2020".

#وزارة الداخلية #الجمعيات الخيرية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

MEE : إسرائيل لن تتوقف عن الضم حتى تدفع ثمنا باهظا

الصحة: وفاة ثالثة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الخليل

أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز

الأخبار الرئيسية

فرانس برس: هل ستعلن إسرائيل بدء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؟

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة ايام ومنع سكانها الذهاب للمحافظات الشمالية

1

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين