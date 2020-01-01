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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 38 عينة

الأربعاء 01 يوليو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 38 عينة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، أنها أجرت 38 عينة جديدة للتأكد من خلوهم من إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أنها لم تسجل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة بغزة في تقريرها اليومي حول مستجدات (كوفيد-19)، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 12.683عينة، منها 12.611 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أنها اتمت الوزارة عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص منذُ ابتداء الحجر في تاريخ 2020/3/15، لافتة إلى أنها أنهت الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة.

وأكد تقرير وزارة الصحة، أن عدد الحالات المؤكدة 72 حالة، منذُ ظهور أول إصابة في غزة مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت 75 حالة، و14 حالة بحالة نشطة، إضافة إلى حالة وفاة لسيدة سبعينية.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #الحجر الصحي

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