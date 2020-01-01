  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

46 فلسطينيًا من الخط الأخضر قتلوا منذ بداية العام

الأربعاء 01 يوليو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
46 فلسطينيًا من الخط الأخضر قتلوا منذ بداية العام


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت أرقام جديدة نشرها موقع يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن 46 فلسطينيًا من سكان الخط الأخضر قتلوا منذ بداية العام الجاري جراء استمرار أحداث العنف والجريمة في الوسط العربي بالداخل.

وبحسب الموقع، فإن 12 من مجمل عدد القتلى، تعرضوا للقتل خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم.

وبلغ عدد القتلى في النصف الأول من العام الماضي 33، من مجموع 94 قتلوا طوال العام الماضي.

ومن مجمل الـ 46 حالة قتل، فقط 5 حالات نجحت الشرطة الإسرائيلية في تفكيك رموزها واعتقال المتسببين بها.

ووفقًا للإحصائيات، فإن 15 ألف حالة حادث عنف وقعت في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية العام، معظمها كانت بعمليات إطلاق نار، مقارنةً بـ 30 ألف حالة في مجمل العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي تم ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح مختلفة وتم القبض على عدد من المشتبه بهم.

#جرائم قتل #المجتمع العربي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري

"يديعوت" توضح حقيقة تأجيل الضم.. وتؤكد العقبة الوحيدة أمام نتنياهو هي من الداخل..!

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

الأخبار الرئيسية

فرانس برس: هل ستعلن إسرائيل بدء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؟

بعد نصيحة الامن الاسرائيلي : فتح الملاجئ في عسقلان ورفع حالة التأهب

اغلاق محافظة الخليل بشكل تام لمدة خمسة ايام ومنع سكانها الذهاب للمحافظات الشمالية

1

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين