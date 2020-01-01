46 فلسطينيًا من الخط الأخضر قتلوا منذ بداية العام

القدس المحتلة / سما /

أظهرت أرقام جديدة نشرها موقع يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن 46 فلسطينيًا من سكان الخط الأخضر قتلوا منذ بداية العام الجاري جراء استمرار أحداث العنف والجريمة في الوسط العربي بالداخل.

وبحسب الموقع، فإن 12 من مجمل عدد القتلى، تعرضوا للقتل خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم.

وبلغ عدد القتلى في النصف الأول من العام الماضي 33، من مجموع 94 قتلوا طوال العام الماضي.

ومن مجمل الـ 46 حالة قتل، فقط 5 حالات نجحت الشرطة الإسرائيلية في تفكيك رموزها واعتقال المتسببين بها.

ووفقًا للإحصائيات، فإن 15 ألف حالة حادث عنف وقعت في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية العام، معظمها كانت بعمليات إطلاق نار، مقارنةً بـ 30 ألف حالة في مجمل العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي تم ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح مختلفة وتم القبض على عدد من المشتبه بهم.