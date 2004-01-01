أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله / سما /

دخل، اليوم الأربعاء، أربعة أسرى، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن الأسير كامل محمود حسن عطاطرة (49 عاماً) من جنين، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في الأول من تموز عام 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير ثائر ناجح توفيق حنيني من بلدة بيت دجن، شرق نابلس، عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال الذي اعتقل عام 2004 وصدر بحقه حكم بالسجن 30 عاماً، بعد اتهامه بالضلوع في عمليات عسكرية والعضوية في كتائب أبو علي مصطفى.

أما الأسير إياد حسن سمحان (37 عامًا)، من رام الله، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن 29 عامًا.

كما دخل الأسير أشرف جمال عبد القادر عمار (29 عاماً)، من القدس، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال الذي اعتقل عام 2015، بعد محاصرة منزله وتفجير الأبواب، واقتحامه بطريقة همجية، ومن ثم اقتياده إلى التحقيق، والذي استمر لأكثر من شهر.

ووجهت مخابرات الاحتلال للأسير عمار تهمة الانتماء إلى حركة فتح، والعمل ضمن خلية عسكرية، والمشاركة في عمليات عسكرية متعددة أدت لإصابة عدد من المستوطنين بجراح، وأصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن لمدة 17 عاماً.