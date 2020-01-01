الشرطة تسحب 30 رخصة قيادة وتغلق مصانع ومسابح في الخليل وسلفيت

رام الله / سما /

سحبت الشرطة اليوم الأربعاء، 30 رخصة قيادة لعدد من سائقي المركبات العمومية والخاصة لعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية العامة في الخليل، وأغلقت عدداً من المصانع والمحلات التجارية والمسابح في الخليل وسلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ضمن جهود المتابعة المستمرة الهادفة للتأكد من مدى التزام سائقي المركبات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا قامت شرطة المرور بسحب 30 رخصة قيادة في عدة أماكن في محافظة الخليل.

وأكدت الشرطة استمرار متابعتها اليومية الهادفة للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة، داعية المواطنين للالتزام تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وفي سلفيت، أغلقت الشرطة وطواقم مديرية الصحة 3 مسابح لعدم التزام أصحابها بإجراءات السلامة العامة في عدة مناطق من المحافظة، اضافة الى جولة تفقدية بمرافقة طواقم مديرية الصحة للتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية في المسابح والمنتزهات والأماكن العامة.

وناشد مدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي مأمون فحماوي، المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس الخطير وعدم انتشاره وتفشيه وسط مجتمعنا.

كما قامت الشرطة ولجنة السلامة العامة بإغلاق 4 مصانع و10 محال تجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وأكدت الشرطة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المؤسسة الشرطية الهادفة للتعامل مع الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد وتنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.