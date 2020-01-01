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ليبرمان: نتنياهو يكذب وكنت متأكدا بأنه لن يُقدم على تطبيق الضم

الأربعاء 01 يوليو 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو يكذب وكنت متأكدا بأنه لن يُقدم على تطبيق الضم


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو واتهمه بالكذب قائلا"علمت أنه ليس هناك احتمال أن يُقدم نتنياهو على الضم، فقط هي خطوة من أجل العلاقات العامة والانتخابات".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، جاء ذلك خلال اجتماع ليبرمان مع أعضاء حزبه وعدد من الناشطين والداعمين له في الخان الأحمر الذي كان من المفترض أن يُخلى قبل سنتين، مهاجمًا نتنياهو بشدة بالقول "لديه براءة اختراع في تضليل الجميع".

وأضاف قائلا "الحديث عن الضم هو تضييع للوقت، قلت قبل الانتخابات أن نتنياهو لن يفرض السيادة على غور الأردن، كلامه كان خطوة علاقات عامة لها علاقة بالانتخابات".

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