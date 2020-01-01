بلدية الاحتلال تهدم 3 منازل في جبل المكبر القدس وتشرد ساكنيها

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات بلدية الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، منزلا في قرية جبل المكبر، ليرتفع عدد المنازل التي هدمت اليوم لـ3 منازل سكنية، بذريعة "البناء دون ترخيص".

وأوضحت عائلة زعاترة لوكالة معا أن جرافات الاحتلال هدمت منزلها القائم منذ 10 سنوات، لافتة أن البلدية أصدرت قرار هدم المنزل منذ حوالي 3 أسابيع، وحاولت العائلة خلال ذلك تجميد وتأجيل الهدم دون جدوى.

وأضافت العائلة أنها قدمت الأوراق اللازمة لتنظيم المنطقة وترخيص المنزل منذ سنوات، وفرضت عليها مخالفة مالية "مخالفة بناء غير مرخص"، والتزمت بدفعها، حتى نفذ الهدم وبات أفراد العائلة الخمسة دون مأوى.

كما هدمت آليات بلدية الاحتلال صباحا منزل المواطن عطية مطير وحياة محيسن في العيسوية.

وأوضح الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية أن جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلة مطير وهو مجاور لمنزل آخر للعائلة مما أدى إلى إلحاق الضرر به، حيث ظهرت تشققات وتصدعات واسعة في جدران المنزل.

وأضاف أبو الحمص أن العائلة البالغ عددهم 8 أفراد لا مأوى لهم بعد هدم منزلهم والحاق الضرر بالمنزل الملاصق.

وأوضح ان الجرافات هدمت منزل حياة محيسن شردت أفراده البالغ عددهم 4 .