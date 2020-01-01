الخارجية توضح بشأن التجاوز الذي حدث بالأمس خلال استقبال العائدين من تركيا

رام الله / سما /

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها من التجاوز الخطير الذي حدث بالأمس ويتمثل في خرق بروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية المعتمد في اجراءات أخذ العينات وفحص العالقين العائدين الى ارض الوطن، والمتمثل في اقدام سيارة اسعاف على اخراج احدى العالقات العائدات من تركيا بشكل غير قانوني من معسكر النويعمه قبل ظهور نتائج فحص عينات العالقين للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا.

وقالت "هذا التجاوز يعتبر الاول منذ بدء تنفيذ حملة عودة الاحباب".

واكدت الوزارة رفضها لهذا التجاوز الخطير والتمييزي الذي يضر بالصحة العامة، فإنها تطلب من جميع الجهات ذات العلاقة ان تقوم بأجراء تحقيق داخلي لتحديد اوجه الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه.

واكدت الوزارة ان رغم ما حدث من خلل مرفوض يوم امس ستواصل الوزارة دورها في انجاح حملة عودة الاحباب دون استثناء او تمييز.