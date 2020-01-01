أمل حجازي تصرخ: إنهم يعدمون الشعب اللبناني!

وكالات / سما /

جأرت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ بالشكوى وعبرت عن حزنها لما وصل اليه الشعب اللبناني من كوارث.



وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «لم أتحمل مشاهدة الأخبار! الشعب اللبناني يُعدم حياً! لم أثق يوماً بعدالة الأرض، ولكن اثق بعدالة الله. سوف نرى يومكم الأسود قريباً بإذن الله سوف ننتصر على طغيانكم».



وتتضامن حجازي مع الشعب اللبناني ضد الطبقة السياسية، وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «الشعب اللبناني ما بيستاهل هيدا الذل. الله يذلكم قدام عيوننا».