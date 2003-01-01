لماذا ترفض "عبلة كامل" وضع المكياج .. ما السر؟

وكالات / سما /

أثيرت الأنباء المتضاربة مؤخرا حول اعتزال النجمة عبلة كامل لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقت هاتفها وتغيرت أرقام هواتف مساعديها فلم يعد أحد قادر على الوصول إليها.

وقد نفى هذا زوجها السابق ووالد ابنتيها أحمد كمال. وعبلة كامل نجمة اتسم أسلوبها الفني بالعفوية والتلقائية. ومنذ بداياتها لم تحمل عبلة كامل الملامح التقليدية الشائعة للنجمات في ذلك التوقيت. فوجهها ذو الملامح الهادئة لا يحمل سمات الجمال الصارخ أو الأنثى اللعوب التي اعتاد المنتجون على البحث عنها.

وهو ما حرمها من أدوار البطولة لفترة طويلة على الرغم من موهبتها العظيمة التي لا جدال عليها. فقد شبهها النقاد بالنجم أحمد زكي، وقال النقاد أنها الوجه النسائي لأحمد زكي، لكن للأسف لم يمنحها المخرجون هذه الفرصة.

بدأت عبلة كامل من على مسرح الجامعة أثناء دراستها في كلية الآداب. وبعد ذلك أثناء ظهورها في عرض مونودراما على مسرح الطليعة، وقتها شاهدها المخرج يوسف شاهين، ولفتت نظره بأداءها العفوي، ومنحها فرصتها الأولى على شاشة السينما في فيلمه وداعا بونابارت.

وتسارع إيقاع نجاحها لتظهر بعدها في فيلم للحب قصة أخيرة مع المخرج رأفت الميهي فيلم للحب قصة أخيرة مع المخرج رأفت الميهي، وفيلم الطوفان مع المخرج بشير الديك.

لا للمكياج

وفي حديث صحفي قالت أنها قررت أن يكون مظهرها طبيعيا تماما كأدائها. لذلك قررت أن تمتنع عن وضع الماكياج، كما أنها ترى أن أدوارها لا تحتاج لوضع الماكياج بالإضافة إلى أنها تخاف على بشرتها من التضرر بالماكياج.

زواجها

في البداية تزوجت من الفنان المخرج والممثل أحمد كمال، بعد خطبتهما عام 1979 وقد ظهرت في لقاء قديم معه على شاشة بي بي سي للحديث عن بحثهما عن شقة مناسبة للزواج. ثم انفصلت عنه بعد أن أنجبا ابنتيهما زينب وفاطمة. فيما بعد تزوجت من الفنان محمود الجندي عام 2003 ثم انفصلا عام 2005.

الحجاب والفن

بعد سفرها إلى رحلة الحج قررت أن ترتدي الحجاب، وأخبرت زوجها وقتها محمود الجندي خلال رحلة العودة أنها ستبقى بالحجاب.

الكثير من الممثلات قررن التوقف عن التمثيل بعد ارتداء الحجاب، لكن عبلة كامل لم تتوقف وإن تغيرت طبيعة الأدوار التي تقوم بها على الشاشة فأصبحت تميل ﻷداء أدوار مناسبة لمظهرها الحالي.

مخاوف عبلة كامل

صرحت عبلة كامل في حديث صحفي نادر بأنها تعاني من عدد من المخاوف، فقالت أنها تخاف حتى الآن من الوقوف أمام الكاميرا، وتستغرق بعض الوقت في بداية كل عمل حتى تستطيع الاطمئنان والاندماج.

والخوف الأغرب هو خوفها من الأجهزة الكهربائية، فهي تخاف من تشغيل الأجهزة الكهربائية وتترك المهمة لمساعدتها المنزلية.

كما تخاف من السكن في الأدوار المرتفعة كما تخاف أيضا من منظر غروب الشمس، وتتجنب رؤيته.

تقدس الحياة الشخصية والعزلة

وعرف عن عبلة كامل تقديسها لخصوصية حياتها الشخصية، فنادرا ما تظهر في وسائل الإعلام، كما أنها بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حبها لجماهيرها فهي تفضل الاهتمام والتركيز على أعمالها الفنية أكثر من اهتمامها بالظهور الإعلامي.