بلدية غزة تناقش الآثار البيئية والاجتماعية لمشروعين تطويرين

غزة / سما /

ناقشت بلدية غزة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمدارس في مدينة العودة بحي النصر الغربي، ومشروع تطوير شارع كردش المتفرع من شارع عون الشوا المعروف بشارع 8 بمنطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة، والتي تعتزم البلدية تنفيذهما قريباً ضمن منحة مقدمة من صندوق تطوير وإقراض البلديات المحلية .

جاء ذلك خلال لقاءين تشاوريين منفصلين عقدتهما البلدية في مركز رشاد الشوا الثقافي، بحضور عضوا البلدي، بدر صبرة، و م. هاشم سكيك، ولجنتي حي النصر الغربي وتل الهوا، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ووفدا من مدير التربية والتعليم غرب غزة، ولفيف من أهالي المنطقتين المنوي تنفيذ المشروع بهما.

بدوره؛ أكد بدر صبرة أن اختيار المناطق التي يتم بها المشاريع يتم وفق محددات معينة أهما: حيوية المنطقة وحاجتها للتطوير، وعمر المنطقة الزمني، ووجود مؤسسات خدماتية وتعليمية في المنطقة .

من جهته قال م. سكيك إن بلدية غزة تبذل جهوداً حثيثة وتتعاون مع مؤسسات مانحة من أجل تنفيذ مشاريع تطويرية ضمن خطة البلدية التنموية للنهوض بواقع المدينة وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وإشراك المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار .

ويشمل مشروع تطوير المنطقة بالمدارس في مدينة العودة تطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وتأهلي البنية التحتية، وتمديد شبكات مياه وصرف صحي وإنارة في المنطقة، ويخدم المشروع نحو 9 ألاف من طلبة المدارس بالإضافة إلى سكان المنطقة .

فيما يشمل مشروع تطوير شارع كردش، تطوير البنية التحتية للشارع، وتمديد شبكات مياه وصرف صحي، وتعبيده، ويهدف المشروع لتسهيل الحركة على شارع الرشيد من خلال توفير طريق بديل ومعبد، وحل مشكلة إنجراف التربة على شارع الرشيد .

و اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والمواطنين خلال تنفيذ المشروعين وتذليل أي إشكاليات قد تقع خلال تنفيذهما .