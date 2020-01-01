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الشخرة: الفيروس في الخليل متفشي بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي

الأربعاء 01 يوليو 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: الفيروس في الخليل متفشي بصورة كبيرة والمصابون لا يلتزمون بالحجر المنزلي


رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، صباح اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا متفشي بشكل كبير في الخليل، وذلك بسبب عدم التزام المصابين ممن لم تظهر عليهم أعراض بشروط الحجر الصحي المنزلي، وكذلك عدم التزام المواطنين بشروط الوقاية والسلامة العامة، ومواصلة استهتارهم لخطورة الوضع، حيث سجلت أمس 3 حالات وفاة.

وأضاف الشخرة، في حديث إذاعي، أن المريض المصاب بالفيروس يوقع على تعهد بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بالحجر المنزلي للمصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، مبيناً أن عدد المصابين بالفيروس كبير، على مستوى الوطن، ولا يوجد مكان لدى وزارة الصحة لحجرهم جميعاً.

ووجه الشخرة، نداء للمصابين بضرورة الالتزام بحجر أنفسهم لمدة اسبوعين، على أن تأخذ العينات منهم بعد مدة الحجر، للتأكد من شفائهم.

وأشار إلى أنه تم بالأمس، سحب عينات من العالقين القادمين عبر الجسور، وأن نتائج جزء منها كانت سلبية، وتم إعادة فحص بعض العينات مرة أخرى

للتأكد من نتائجها، مبيناً أنه تم تزويدهم بالإرشادات والتعليمات التي يتوجب عليهم القيام بها حماية لأنفسهم وعائلاتهم.

ونوه الشخرة إلى وجود إصابات في صفوف الطواقم الطبية، بعضها جراء الاختلاط بمواطن مصاب عندما يحضر للعلاج ولا يكون هناك تشخيص مباشر له، والجزء الآخر لم يلتزم بالإرشادات.

#الشخرة #فيروس كورونا #الخليل

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