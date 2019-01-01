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غوغل تستحوذ على "نورث" المتخصصة بصناعة نظارات الواقع المعزز

الأربعاء 01 يوليو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تستحوذ على "نورث" المتخصصة بصناعة نظارات الواقع المعزز


وكالات / سما /

استحوذت غوغل على شركة "نورث"، المتخصصة بصناعة نظارات الواقع المعزز، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان لها الثلاثاء.

وقالت غوغل إن الخبرة التقنية التي تتمتع بها نورث ستساعد الشركة على الاستثمار في "جهودها بشأن الأدوات ومستقبل الحوسبة المحيطة".

ولم تفصح غوغل عن تفاصيل الصفقة ولا عن المبلغ الذي تكلفته باستحواذها على نورث.

وبالتزامن مع استحواذ غوغل عليها، قالت نورث إنها ستوقف تشغيلها لنظارات "فوكالز" الذكية التي كانت قد طرحتها سابقا، ما يعني أن مستخدميها الذين اشتروا الجيل الأول منها بنحو 1000 دولار العام الماضي قد لا يتمكنون من استخدامها قريبا.

ووفقا لموقع "ذي فيرج" التقني، فقد أطلقت نورث الطراز 0.1 من نظارتها فوكالز في يناير 2019، ومن ثم خفضت ثمنها خلال شهر من إطلاقها إلى نحو 600 دولار.

وكانت الشركة قد دعمت الجيل الأول من نظاراتها بأشعة ليزر في الذراع الجانبي، يقوم بمهمة عرض الصور المختلفة أمام عيني المستخدم.

وتتيح النظارة خيار الاقتران بهاتف المستخدم بواسطة البلوتوث، لتقوم بإظهار الإشعارات له وتزويده بالاتجاهات، واستخدام بعض التطبيقات.

وكانت نورث قد أعلنت في ديسمبر الماضي وقف إنتاجها للجيل الأول، مبررة الأمر برغبتها التركيز على تطوير نظارات الجيل الثاني.

وبحسب إعلان نورث الأخير، فقد تراجعت الشركة عن إطلاق الجيل الثاني من نظاراتها أيضا.

وواجهت الشركة مصاعب عدة منذ انطلاقها، تبلورت العام الماضي عندما استغنت عن 150 من موظفيها، بهدف عن إغلاق أبوابها.

المصدر: قناة الحرة

#غوغل #نظارات #نورث

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