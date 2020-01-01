الكشف عن سعر هاتف آيفون 12 الجديد طراز 4G

وكالات / سما /

كشف حساب مختص بتسريبات الأجهزة المحمولة عبر موقع "تويتر"، أن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون بسعر لا يتعدى 600 دولار أمريكي في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح الحساب أن آبل تعتزم إطلاق نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G من هاتف آيفون 12 المرتقب بسعر 549 دولارًا أمريكيًا.

وفي حال ثبت صحة هذا التسريب فيبدو أن شركة آبل تنوي إطلاق خمسة طُرز مختلفة الأسعار من هاتف آيفون 12 الذي يُتوقع الإعلان عنه خلال خريف 2020.

وكان مختصون توقعوا خلال نيسان الماضي أن تطلق آبل هاتف آيفون 12 بالأسعار التالية: 649 دولارًا أمريكيًا، و749 دولارًا أمريكيًا، و999 دولارًا أمريكيًا، و1099 دولارًا أمريكيًا. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية

ويُتوقع أن تُعلن عملاقة التقنية الأمريكية عن هواتف آيفون 12 في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل للهواتف خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

وحسب التسريبات، فإن هواتف آيفون 12 ستأتي في ثلاثة قياسات مختلفة، ومع دعم شبكات الجيل الرابع فقط أو شبكات الجيل الخامس، فسيصل عدد الطرز إلى خمسة.

وتعتزم آبل إطلاق طراز 4G فقط من هاتف آيفون 12 مع كاميرتين خلفيتين وشاشة بقياس 5.4 بوصات بسعر 549 دولارًا أمريكيًا، أما طراز 5G من الهاتف فسيُباع بسعر 649 دولارًا أمريكيًا، وسيأتي طراز 6.1 بوصات من آيفون 12 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر 749 دولارًا أمريكيًا، في حين سيتوفر طراز 6.1 بوصات مع 3 كاميرات خلفية بسعر 999 دولارًا أمريكيًا. أما طراز 6.7 بوصات – الذي قد يُسمّى (آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max فسيتوفر بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

وتحاول شركة آبل من خلال إطلاقها هواتف آيفون 12 لاحقًا على إنعاشًا مبيعاتها بعد تراجع مبيعاتها عامةً بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.