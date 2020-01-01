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تكريم ثلاثة من الكوادر الرياضية في رفح

الأربعاء 01 يوليو 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكريم ثلاثة من الكوادر الرياضية في رفح


رفح / سما /

كرمت جمعية قدامى الرياضيين ثلاثة نجوم من الزمن الجميل في نادي خدمات رفح، هم: زكي شاهين، ورجائي العايدي وجميل أبو السعيد، وذلك ضمن برنامج التقدير والتكريم الذي تنفذه، بحضور عدد من الكوادر، بينهم درويش الحولي، وفتحي أبو العلا وخضر الرنتيسي.

وقال عماد التتري أمين سر الجمعية إن الرياضيين يفتخرون بهذه النجوم التي قدمت كل ما تملك لرياضتنا، مشيداً بالتاريخ المشرف للنجوم المكرمين من أبناء خدمات رفح وهم يستحقون كل تقدير.

وأبدى الحولي تقديره واحترامه للجهود التي تبذلها الجمعية والتي تقوم بمجهودات كبيرة ضمن فعالياتها وأنشطتها المميزة في محافظات الوطن. وفي الختام جرى تكريم الكوادر الثلاثة.

#خدمات رفح

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