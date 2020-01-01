  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

859 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" لأول مرة منذ انتشار الوباء

الأربعاء 01 يوليو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
859 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" لأول مرة منذ انتشار الوباء


القدس المحتلة / سما /

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في عدد هو الأعلى منذ انتشار الوباء بداية مارس/ آذار الماضي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية صباح الأربعاء، أن عدد المصابين النشطين ارتفع الى 7,838 مصابًا، بينهم 56 مصابًا وصفت حالتهم بالخطيرة، منهم 24 يخضعون للتنفس الصناعي.

وارتفع عدد المصابين التراكمي إلى 25,547 مصابًا، تعافى منهم 17,389، بالإضافة إلى وفاة 320 مصابًا بالفيروس.

في حين أجرت الصحة الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فحص أمس، وهو ما يفسر الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات المكتشفة.

وتعتقد دوائر صحية إسرائيلية أن نحو ربع مليون إسرائيلي أصيبوا بالفيروس.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الكشف عن خريطة أوليّة للضمّ.. وضغوطات أميركية جديدة: الأرض مقابل الأرض

وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة

غانتس عن الضم : "الشمس ستشرق غدا من الشرق وتغيب في الغرب"

شاهد.. فتاة من غزة تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بحفل طلاقها !!

المقاومة تطلق 20 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم

سفارتنا في القاهرة تصدر توضيحا مهما بشأن فتح معبر رفح البري

عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

الأخبار الرئيسية

صور : عشرات الالاف يشاركون في مسيرات غاضبة في غزة ضد ضم الضفة

تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

الغارديان : ضم الضفة عمل غير مشروع وغير حكيم وغير أخلاقي

20200701081148

وزير الخارجية الإسرائيلي يشكك في إمكانية الإعلان عن تنفيذ "الضم" اليوم