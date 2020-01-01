859 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" لأول مرة منذ انتشار الوباء

القدس المحتلة / سما /

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في عدد هو الأعلى منذ انتشار الوباء بداية مارس/ آذار الماضي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية صباح الأربعاء، أن عدد المصابين النشطين ارتفع الى 7,838 مصابًا، بينهم 56 مصابًا وصفت حالتهم بالخطيرة، منهم 24 يخضعون للتنفس الصناعي.

وارتفع عدد المصابين التراكمي إلى 25,547 مصابًا، تعافى منهم 17,389، بالإضافة إلى وفاة 320 مصابًا بالفيروس.

في حين أجرت الصحة الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فحص أمس، وهو ما يفسر الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات المكتشفة.

وتعتقد دوائر صحية إسرائيلية أن نحو ربع مليون إسرائيلي أصيبوا بالفيروس.