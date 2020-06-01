جندية: تلقينا تهديدات قبل المباراة!

غزة / سما /

أكد فرج جندية مدافع فريق غزة الرياضي, أنهم تلقوا تهديدات حال لم يخوضوا المباراة النهائية لبطولة كأس غزة.

وقال جندية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنهم لعبوا المباراة تحت التهديدات, بناء على كلمات تلقاها عضو إدارة ناديه قبل دقائق من اللقاء.

وأضاف: "منذ البداية لم نرد لعب المباراة على الإطلاق, لأن الجماهير تواجدت في المدرجات بعكس ما توقعنا (...), ما حصل معنا مهزلة حقيقية, وفي النهاية تم خداعنا".

وبيّن أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأحداث, لا سيما أن الأجواء لم تكن مناسبة للعب.

يشار إلى أن غزة الرياضي انسحب من المباراة النهائية بعد مرور 31 دقيقة, عقب اهتزاز شباكه ثلاث مرات.